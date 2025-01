"Striscia La Notizia", la nuova velina bionda è Nausica Marasca

Nausica Marasca, dopo essere stata incoronata nuova velina di "Striscia La Notizia", è molto emozionata e in lacrime decide di dedicare la propria vittoria alla sua famiglia. "Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia, anche a quella parte che non c'è più e che mi guarda da lassù. E a tutti voi, grazie", spiega la ballerina. "Facciamo anche un grosso in bocca al lupo alla seconda classificata Simona", annuncia Ezio Greggio. "Simona, l'ho detto a tutte le ragazze che hanno perso: sei giovane, sei brava e sei bella, avrai comunque un futuro comunque davanti", aggiunge Enzo Iacchetti.