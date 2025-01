Gen-Z: diminuisce il consumo di alcol, ma aumenta quello degli energy drink

A confermare questo trend in ascesa sono sia persone che lavorano nei locali notturni sia alcuni ragazzi. "Io faccio il bartender nei locali notturni e vedo che gli energy drink tendenzialmente vanno a sostituire i drink che magari uno si sarebbe preso. Se ne bevono tanti: dai 5 ai 6 nel corso della serata", racconta un ragazzo. "Mentre scrivevo la mia tesi sentivo il bisogno di quell'energy drink e non ho mangiato niente", spiega una ragazza. "È importante aumentare la consapevolezza delle famiglie italiane e distinguere le zone in cui vengono esposti gli energy drink che attualmente vengono venduti al supermercato insieme i succhi di frutta e spesso assieme agli sport drink", precisa la segretaria e consigliera nazionale della Società Italiana di Pediatria. E conclude: "Infine, è importante regolamentare le pubblicità in modo tale che vengano promossi anche i rischi associati a una possibile intossicazione da caffeina, quando vi sia un abuso di queste sostanze".