Cibo del futuro, la scuola dove si impara a cucinare le meduse

Elegante, sinuosa, urticante e...gustosa. Siamo abituati a vedere e, possibilmente a evitare, le meduse nei nostri mari. A quanto pare, però, potremmo trovarle sempre più spesso anche sulle nostre tavole. Il fenomeno dei "cibi del futuro", in un mondo in cui il cambiamento climatico minaccia milioni di animali e vegetali, sta portando alla diffusione di nuovi alimenti. E la medusa sembra uno di questi. Il surriscaldamento globale delle acque nel pianeta, infatti, ne ha aumentato sensibilmente il numero e gli chef cominciano a studiare originali ricette con cui poter consumare questo animale acquatico. "Mattino Cinque News" si è recato a Noventa Padovana, in provincia di Padova, in una scuola di cucina in cui viene insegnato come trattare e cucinare le meduse. In questo caso, lo chef propone un piatto davvero particolare: gli spaghetti aglio, olio, peperoncino e medusa.