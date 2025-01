Cosa sono i novel food, il cibo del futuro

Per noi europei è certamente difficile pensare a un insetto come a una fonte di cibo per gli esseri umani, ma in passato non era così. In tempi antichi le cicale erano considerate ad esempio uno spuntino di lusso, come testimonia Aristotele nella sua Historia Animalium. Restando in tema larve, invece, Plinio il Vecchio ci racconta come i Romani amassero quelle di scarabeo. La successiva repulsione nei confronti degli insetti è nata con lo svilupparsi dell'agricoltura e la conseguente classificazione dell'insetto come parassita. Altre etnie e culture hanno però mantenuto l'abitudine di consumare insetti e la globalizzazione e il cambiamento climatico hanno fatto il resto. Ed eccoci dunque qui a parlare di farina di grilli, cavallette caramellate e larve allo spiedo, finora relegate ai limitati ambiti della sperimentazione alimentare portata avanti dall'Ue, in Paesi come Belgio e Olanda. Ricchi di proteine e grassi insaturi, gli insetti saranno più facili da allevare e reperire perché hanno bisogno di una minor quantità di acqua e cibo. Un cibo che si prospetta decisivo per sfamare una popolazione in crescente aumento.