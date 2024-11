Unione Italiana Food, 7 famiglie italiane su 10 consumano prodotti a base vegetale

I prodotti vegetali non sono più una semplice moda. Due famiglie su tre li scelgono anche se non sono vegane o vegetariane e non lo fanno per andare in sostituzione a quelli basati sulle proteine animali, ma per inserirli all’interno di una dieta alimentare varia ed equilibrata. È quanto emerge dai dati dell’analisi commissionata dal Gruppo Prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food all’Istituto di ricerca NielsenIQ: “Prodotti a base vegetale: motivazioni di acquisto e core target”.