"Striscia la notizia", Tapiro d'oro a Chiara Ferragni: "Fedez? Sto meglio senza di lui"

E quando l’inviato le chiede se si è già sentita con Fedez per chiarire l'argomento, l’influencer ci tiene a precisare: "No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino". Per poi aggiungere: "Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione". Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia.