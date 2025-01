La passione potrebbe esplodere da un momento all'altro? I due stanno vivendo una fase altalenante della loro conoscenza fatta non solo di effusioni e parole dolci, ma anche di momenti di scontro. Qualche ora prima di ritrovarsi abbracciati insieme nel cuore della notte, il pallavolista e l'ex miss Italia hanno avuto un momento di confronto. Sullo sfondo c'è sempre Helena, che secondo molti nella Casa, prova ancora qualcosa per il pallavolista e forse ha frainteso i suoi comportamenti. "Quando tu le sei stato vicino, lei parlava con me perché c'eri tu, con me non voleva farlo", dice Zeudi. E aggiunge che, per entrambi e con i rispettivi motivi di interesse, il rapporto con Prestes è deleterio.