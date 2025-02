Al "Grande Fratello" si accende la passione tra Helena e Javier

Zeudi ribadisce di aver provato una forte attrazione fisica per Javier, ma ammette che se avesse ceduto ai suoi corteggiamenti sarebbe stato solamente per distrarsi. Per lei, l'innamoramento esiste se corrisposto. "Nella confusione non ci so stare" ammette Zeudi. Federico, parlando di Helena, racconta che la ragazza si fa andare bene la confusione del pallavolista. "Se lo fa andare bene, ma non va bene" aggiunge la miss, certa che questa relazione non sta nascendo in modo sano. "Perché state facendo questo? Per le telecamere?" domanda retoricamente.