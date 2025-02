"Grande Fratello", tra Chiara e Alfonso la tensione è alle stelle... a causa di Javier

Alfonso è deluso dalla nomination di Chiara nei confronti di Javier e paragona la sua scelta a quella dell'amico, che invece ha evitato di nominare Chiara per rispetto verso Alfonso e la loro conoscenza in corso. Convinto che Chiara si stia impuntando senza motivo, Alfonso glielo fa notare. Ma lei prende le distanze da Javier: “Lui è un tuo amico” ribadisce. Alfonso, però, insiste: al posto suo avrebbe fatto una scelta diversa e ragionato in modo differente.

A quel punto, Zeudi prova a inserirsi nella conversazione, ma Alfonso la interrompe bruscamente. Lei non ci sta e lo accusa: “Inizia a essere più onesto, perché non sei la stessa persona che ho conosciuto fuori”.

Alfonso critica la sua affermazione e le chiede spiegazioni, sottolineando che continua a ripetere lo stesso concetto anche a Chiara.

Secondo Zeudi, Alfonso si sta lasciando condizionare dal contesto. Lui, invece, ribadisce che Javier è un suo vero amico e chiede quale sia il problema.

Zeudi non condivide il fatto che Alfonso stia criticando Chiara per una nomination fatta in modo razionale. Inoltre, lo accusa di affrontare l'argomento davanti a tutti, invece di parlarne in privato: “Parlane con lei, non davanti a tutti”.