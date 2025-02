"Grande Fratello", battibecchi e riflessioni tra Shaila e Lorenzo

Al "Grande Fratello" Shaila e Lorenzo sembrano arenarsi in riflessioni sulla propria relazione e sulla vita in Casa. Per loro inizia a diventare difficile essere fidanzati e concorrenti. Il più delle volte si creano incomprensioni fra loro che, magari, non sono propriamente dovute alla relazione, quanto a singole frustrazioni personali. La ballerina spiega al ragazzo che alle volte non sa come comportarsi, che negli ultimi giorni si è sentita triste e nervosa, non tanto per lui, quanto per i costanti giudizi che riceve dal resto della Casa.