Veronica Peparini e Andreas Muller: dalla gravidanza difficile alla nascita delle gemelle

Pochi giorni più tardi, però, la stessa coppia aveva condiviso sui social i primi segnali di apprensione per le sorti della gravidanza. "È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore, poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole [...] - raccontavano Veronica Peparini e Andreas Muller sui social - Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale". La situazione sarebbe potuta tornare regolare ma, come spiegava ancora l'insegnante di danza, "se così non fosse, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non so ancora quale esito avrà". I due avevano quindi proseguito soffermandosi sull'importanza di rivolgersi a degli specialisti per le gravidanze gemellari e prendendo le distanze da chi ipotizzava che tali problematiche dipendessero "dall'età o da altre cause che girano sul web".