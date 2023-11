Veronica Peparini a riposo per il bene delle gemelle: "Fiera del mio corpo che cambia"

Andreas Muller pubblica l'ecografia con le gemelle

In una storia Andreas Muller ha invece pubblicato le immagini dell'ultima ecografia fatta, in cui le gemelle appaiono ormai chiaramente riconoscibili. "Che meraviglia - ha scritto -. Quella girata è la ricevente e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere. Comunque sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace". Il riferimento è al problema riscontrato alle due piccole: hanno infatti i vasi sanguigni in comune e una delle due fa da donatrice all'altra. Una condizione che potrebbe evolvere in una malattia chiamata trasfusione feto fetale, ma che potrebbe in realtà risolversi da sola. La buona notizia è che al momento le cose sembrano procedere bene e nessuna delle due piccole è in sofferenza. L'ipotesi da scongiurare, in una progressione negativa della situazione, è quella di un piccolo intervento i cui esiti non si possono prevedere. In una seconda immagine l'ecografia in 3D rimanda il viso della gemella donatrice molto chiaramente, e Andreas commenta con un "La bellezza".