Cresta sui fondi Ue in cambio di smartphone, chiesto l'arresto per 16 docenti e ricercatori universitari

Il procedimento nasce dall'indagine che nel 2023 ha portato agli arresti domiciliari Daniela Lo Verde, dirigente della scuola Falcone dello Zen di Palermo, il suo vice e la dipendente dell'azienda R-Store spa Alessandra Conigliaro. Secondo l'accusa, la preside faceva la cresta sia sugli alimenti della mensa scolastica sia sui fondi Ue destinati alla scuola per l'acquisto di pc e dispositivi elettronici da usare in classe. Lo Verde avrebbe infatti spinto la scuola a usare quei fondi nel negozio della Conigliaro che, in cambio, le faceva avere telefonini e computer per sé e i suoi familiari.