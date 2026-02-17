Università telematiche, due studenti su 3 stanno con il ministro Bernini: "Giusta la stretta sugli esami solo in presenza"

Lezioni dove vuoi, esami qui da noi. Dopo la scorpacciata pandemica di esami in pigiama e sessioni di laurea in salotto, anche per le università telematiche è giunto il tempo di svolgere "le prove di profitto" e le "verifiche finali" esclusivamente in presenza, fatta salva qualche circostanziata deroga. È quanto ha stabilito il ministero dell’Università e della Ricerca con un decreto ministeriale emanato poco più di anno fa, che aveva l’obiettivo di mettere ordine in una branca del nostro sistema universitario che oggi conta fra le sue fila oltre 300mila iscritti su un totale di circa 2.000.000 di immatricolati. Ingiustizia bella e buona o giusta stretta “anti-furbetti”? Il popolo degli studenti, come testimonia un sondaggio effettuato dal portale Skuola.net, propende probabilmente per la seconda opzione, ovvero che tutti gli aspiranti laureati debbano sottoporsi alla stessa modalità di verifica del profitto.