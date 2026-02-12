Scuola, prorogate le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027

Per agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo e supportare il lavoro delle segreterie scolastiche, anche in considerazione degli eventi atmosferici e idrogeologici che nelle scorse settimane hanno costretto alla sospensione dell'attività didattica e amministrativa le scuole di alcuni territori del Paese, è stata disposta la proroga a livello nazionale della procedura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e agli istituti del primo e del secondo ciclo. Il nuovo termine entro il quale le iscrizioni possono essere inoltrate è fissato alle ore 20:00 di sabato 21 febbraio. Le istituzioni scolastiche e gli uffici di ambito territoriale continueranno a garantire il supporto necessario alle famiglie e a mettere a disposizione le strumentazioni informatiche per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che ne fossero sprovvisti.