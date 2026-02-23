Famiglia nel bosco, bocciata l'istruzione dei figli: si valuta l'asilo per i più piccoli

La preparazione scolastica dei bambini della famiglia nel bosco non è al livello dei loro coetanei. Lo ha stabilito la loro maestra, la docente in pensione Lidia Vallarolo, che ha redatto le prime pagelle dei tre figli di Nathan e Catherine. Da questi documenti, inseriti nell'ultima relazione di aggiornamento allegata al fascicolo giudiziario, si vede chiaramente la fotografia del loro stato attuale degli apprendimenti: i piccoli hanno evidenti difficoltà linguistiche e dovrebbero andare in una scuola pubblica, ma non sarebbero all'altezza delle classi composte da bambini della loro età.