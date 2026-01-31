Famiglia nel bosco, davanti allo psichiatra i genitori aprono a scuola e vaccini

Il cuore dell’incontro ha riguardato una lenta e dettagliata esposizione del loro credo naturale e dei loro imperativi affettivi, con i figli, il modo di crescerli e le loro esigenze quotidiane sono la cosa che più interessa a Nathan e Catherine Trevallion. Ed è seguendo questa strada che i due coniugi potrebbero, forse, raggiungere l’intesa auspicata con i magistrati. Che finora non hanno fatto altro che applicare le norme riguardo ai diritti dei minori. Infatti, ora, la coppia anglo-australiana, trasferitasi in Abruzzo dopo il Covid, ha ribadito di voler ascoltare le esigenze dei figli e di non rifiutare le indicazioni dei giudici a priori.