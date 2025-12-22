Famiglia nel bosco: ecco perché la Corte d'Appello ha rigettato il ricorso

"Non la definirei in alcun modo una bocciatura", ha detto l'avvocato Danila Solinas commentando la sentenza della Corte aquilana. L'avvocata ha sottolineato che "la lettura della sentenza dice tutt'altro: dice esattamente quello che già ci aspettavamo e che poi sarebbe capitato. La Corte d'appello doveva semplicemente limitarsi a dire se al tempo, al 13 novembre, quando era stata emessa l'ordinanza, poi notificata il 20 novembre, c'erano i presupposti formali per l'applicazione di questa ordinanza. La Corte d'Appello, così come fa nel 70 per cento dei casi, ha detto che effettivamente c'erano questi presupposti, ovvero, non ha ravvisato delle lacune macroscopiche tali da determinare il rigetto. Pur tuttavia, sempre nel corpo della sentenza, si dice che sono stati tali e tanti i progressi e comunque la soluzione alle problematiche, predisposti dai coniugi, dai genitori, tali da avere una sufficiente probabilità di essere valutati in modo positivo dal Tribunale - ha concluso Solinas ribadendo che la Corte ha riconosciuto i passi avanti dei genitori per riavere i loro figli - Sarà il tribunale per i minorenni a decidere e a valutarli nella giusta misura". "Non è necessario che ci sia una udienza. Il Tribunale potrebbe decidere in qualsiasi momento", ha concluso .