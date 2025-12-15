Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: "Per i bambini abbiamo offerto lezioni individuali a casa"

Dopo la valutazione della tutrice che ha evidenziato lacune presenti in tutti e tre i bambini, Masciulli parla di "apertura" da parte dei Trevallion a trovare una soluzione di compromesso. "Se questa apertura ci fosse stata nel corso dell'ultimo anno probabilmente non saremmo arrivati a questo punto", spiega il sindaco di Palmoli. Poi sull'esame di prima elementare sostenuto dalla figlia maggiore dei coniugi anglo-australiani nonostante l'homeschooling aggiunge: "La famiglia ha impedito ad assistenti sociali, insegnanti e psicologi di colloquiare con i bambini, quindi il dubbio c'era ma non si è mai potuto verificare concretamente il livello di istruzione".