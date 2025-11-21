Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
parla Catherine Birmingham

Famiglia nel bosco a Chieti, la madre dalla comunità denuncia: "Io e i miei figli separati, loro tristi ma forti"

"Io dormo al piano di sopra, i miei bambini sono di sotto. Siamo nello stesso edificio, ma non possiamo stare insieme", racconta Catherine Birmingham

21 Nov 2025 - 18:01
© Da video

© Da video

"Siamo nello stesso edificio, ma non possiamo stare insieme. Io sono al piano di sopra, i miei bambini di sotto". Denuncia la separazione dai suoi tre figli Catherine Birmingham al quotidiano abruzzese Il Centro, dopo la prima notte passata nella casa famiglia, lontana dal suo nido nel bosco di Palmoli (Chieti).

Leggi anche

Famiglia nel bosco a Chieti, il tribunale dei minori allontana i tre figli

Famiglia nel bosco a Chieti, Salvini: decisione dello Stato vergognosa, andrò sul posto

A seguito della decisione del Tribunale dei minorenni de L'Aquila, Catherine e i suoi tre figli, una bimba di 8 anni e due gemelli di sei, sono stati portati in una comunità protetta a Vasto. "Li ho visti solo ieri sera, poco prima che dormissero, - ha raccontato a Il Centro la 45enne australiana. - Stamattina ho fatto colazione con loro, poi l'operatrice mi ha detto: 'Per favore, vada di sopra'. È la regola. Qui sono gentili, ma devono rispettare l'ordine del giudice".

Leggi anche

Famiglia nel bosco a Chieti, il padre: "Non capisco perché toglierci i figli, si sta distruggendo la vita di cinque persone"

Famiglia nel bosco, il padre: "Per riavere i bambini dobbiamo costruire un bagno"

La mamma ha commentato a Il Centro anche il momento del blitz nella casa del bosco. "E' stato uno shock totale, tutto troppo veloce. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di salutare gli animali. Nathan e io non abbiamo avuto tempo per nulla".

Leggi anche

Bambini tolti alla famiglia nel bosco: le 10 domande che si fanno gli italiani sul caso

E conclude: "Potrei andare via, sono libera, sono a posto con la legge. Ma non voglio. Io non lascio i miei bambini. Resto qui, al piano di sopra, aspettando ogni momento in cui potrò vederli ancora".

Ti potrebbe interessare

chieti

Sullo stesso tema