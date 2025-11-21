Famiglia nel bosco a Chieti, la madre dalla comunità denuncia: "Io e i miei figli separati, loro tristi ma forti"

A seguito della decisione del Tribunale dei minorenni de L'Aquila, Catherine e i suoi tre figli, una bimba di 8 anni e due gemelli di sei, sono stati portati in una comunità protetta a Vasto. "Li ho visti solo ieri sera, poco prima che dormissero, - ha raccontato a Il Centro la 45enne australiana. - Stamattina ho fatto colazione con loro, poi l'operatrice mi ha detto: 'Per favore, vada di sopra'. È la regola. Qui sono gentili, ma devono rispettare l'ordine del giudice".