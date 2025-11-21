Bambini tolti alla famiglia nel bosco: le 10 domande che si fanno gli italiani sul caso

Il caso della famiglia di origine anglo-australiana che vive in un'area boschiva di Palmoli, in provincia di Chieti, ha generato un notevole dibattito pubblico dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila di disporre l'allontanamento dei tre figli minori e il loro trasferimento in una casa-famiglia per un periodo di osservazione. L'ordinanza richiama aspetti legati alla tutela della salute, alla sicurezza abitativa, alla continuità educativa e alla protezione del diritto alla vita di relazione. Secondo i giudici, le condizioni di vita della famiglia, unite al mancato accesso a verifiche sanitarie e ai dubbi sulla regolarità dell'istruzione parentale, avrebbero configurato un rischio attuale per il benessere dei minori. La decisione, contestata dai genitori e oggetto di ricorso annunciato dal loro legale, ha sollevato numerose domande tra i cittadini. Ecco le risposte basate sulle motivazioni ufficiali e sulle norme vigenti.