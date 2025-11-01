Chieti, coppia cresce tre figli fra i boschi: "Siamo felici, lontani dalla tossicità della società occidentale"

"Nel maggio 2021 è arrivata la svolta perché crediamo che i bambini debbano crescere lontani dalla tossicità della società occidentale e dalla tecnologia, ma allo stesso tempo abbiamo insegnato loro a rispettare la natura, nonché le varie culture e religioni" racconta la donna a "Il Messaggero". Nathan racconta di un passato frenetico da artigiano del legno e di un incidente che gli ha cambiato la vita: "In ospedale ho capito che volevo vivere diversamente, più vicino alla terra". "Dopo aver acquistato la casa nei boschi limitrofi di Palmoli, abbiamo installato dei pannelli solari per l'energia elettrica, prendiamo l'acqua dal pozzo e per riscaldarci abbiamo il camino. Non viviamo isolati nei boschi, ma facciamo la spesa al supermercato una volta a settimana nella vicina San Salvo" aggiunge Catherine.