Tre bambini cresciuti isolati nel bosco in Abruzzo: interviene la Procura

La Procura minorile de L'Aquila ha chiesto un intervento urgente per tre bambini tra i 6 e gli 8 anni che vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce né scuola. Il caso è emerso nell'autunno 2024, quando l'intera famiglia è stata ricoverata per un'intossicazione da funghi raccolti nel bosco. Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno trovato un'abitazione descritta negli atti come fatiscente e priva dei servizi essenziali. E dopo le dimissioni dall'ospedale è scattata la segnalazione ai servizi sociali. Ma il difensore della famiglia spiega: "E' una scelta di vita, stanno bene e si vuole preservare il legame uomo-natura".