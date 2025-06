A sei e nove anni scoperti nel Torinese due fratellini "fantasma"

A sei e nove anni non risultano registrati all'Anagrafe, non saprebbero né leggere né scrivere, quasi non parlano, e sarebbero stati trovati dai carabinieri, nel corso dello sgombero di un cascinale a Lauriano Po (Torino) a causa dell'ultima alluvione, con addosso i pannolini, in un contesto igienico-sanitarie pessimo. I genitori, due olandesi di 54 e 38 anni, si sarebbero giustificati affermando che i figli fossero arrivati lì solo da due settimane. Ma il padre, un artista che lavora il metallo, e parrebbe ossessionato dai virus come riferiscono i media locali, risulterebbe residente nel paese piemontese da almeno tre anni. La vicenda dei fratellini fantasma ha scosso l'intera comunità, sindaco in testa.