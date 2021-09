Bolzano, presenta alla scuola materna un falso certificato vaccinale del figlio: denunciata

IPA

Una mamma ha presentato un falso certificato vaccinale di suo figlio alla scuola materna dove il bimbo è iscritto. Per questo, i carabinieri di Brunico, in provincia di Bolzano, hanno denunciato la donna per il reato di falso in atto pubblico. Il movimento no vax è da sempre ben radicato in Alto Adige e non poche famiglie si oppongono alle vaccinazioni obbligatorie.