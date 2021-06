Toscana, minorenni portano in tribunale i genitori No Vax: "Vogliamo vaccinarci"

Aumentano i casi di conflitti familiari tra genitori e figli sulla possibilità di vaccinarsi. S olo in Toscana, nelle ultime settimane, sono due i minorenni che hanno portato in tribunale papà e mamma perché contrari al loro desiderio di immunizzarsi contro il Covid. Si tratta di un diciassettenne di Arezzo e di un altro di Firenze. Sono episodi simili, segnalati da Gianni Baldini, presidente dell'Associazione dei matrimonialisti della regione e riportati dal quotidiano la Nazione.

"Con l'estensione anche ai minorenni della facoltà di vaccinarsi contro il Covid - spiega il legale - si stanno moltiplicando i contenziosi tra genitori e figli sulla vaccinazione. Sta capitando che i figli minori si vogliano vaccinare e i genitori non siano d'accordo. Altresì ci sono situazioni in cui i genitori, siano essi sposati o separati/divorziati, hanno un pensiero discordante sulla vaccinazione".

Nei casi segnalati, infatti, i ragazzi non hanno avuto la firma sul consenso informato dai genitori, entrambi No Vax. In un caso si tratta di una coppia sulla via del divorzio, nell'altro di una coppia non sposata.

"Di regola - spiega ancora Baldini - la scelta di vaccinare un minore deve avere il consenso di entrambi i genitori e questo vale per le famiglie nelle quali i genitori siano coniugati, conviventi o legalmente separati o divorziati".