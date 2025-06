Il caso dei "fratellini fantasma" di Lauriano (Torino), parla il padre: "Non sono selvaggi, qui stavano bene e avevano tutto"

Le autorità comunque non sono convinte. La Procura per i minorenni di Torino parla di isolamento, trascuratezza e violazione dell'obbligo scolastico. Al momento i bambini sono stati affidati a una comunità protetta e il tribunale ha avviato la procedura per la possibile adottabilità. Frederik respinge ogni accusa: "Non sono dei selvaggi, vivono in una casa moderna, vanno a sciare, al mare, giocano e ridono. Abbiamo mezzi economici, una casa in Germania, proprietà in Olanda. Voglio solo crescere i miei figli in tranquillità".