Famiglia nel bosco a Chieti, Salvini: decisione dello Stato vergognosa, andrò sul posto

"Da genitore, mi vergogno per come si sta comportando lo Stato italiano - ha aggiunto - nei confronti di una madre australiana che ha fatto l'insegnante e di un padre che ha fatto lo chef e con tre bambini, che hanno fatto una scelta di vita diversa, non di vivere in centro tra fretta e ansia ma a contatto con la natura, con un'insegnante privata per i figli. Non hanno la luce, l'acqua e la televisione".