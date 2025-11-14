Pescara, raccolte oltre 7mila firme per sostenere la "famiglia nel bosco"

Una scelta di vita che divide. Ha superato quota 7mila la raccolta firme online nata per sostenere la famiglia anglo-australiana, che da anni vive in un bosco nei pressi di Palmoli, piccolo comune di circa 800 abitanti in provincia di Chieti. La loro decisione di crescere i tre figli lontano dalla città, senza collegamenti a elettricità, gas e acqua, ha acceso un acceso confronto pubblico tra chi difende il diritto alla libertà di scelta e chi teme possibili rischi per i minori. I genitori hanno sempre spiegato di aver scelto l'Abruzzo rurale per offrire ai bambini una vita più semplice e immersa nella natura. Vivono con i loro animali e provvedono autonomamente alla formazione dei piccoli: una bambina di otto anni e due gemelli di sei, seguiti tramite home schooling con il supporto di un'insegnante privata molisana.