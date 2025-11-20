Famiglia nel bosco a Chieti, il tribunale dei minori allontana i tre figli

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei tre figli della famiglia anglo-australiana che da tempo vive in una casa immersa nei boschi della provincia di Chieti. Il provvedimento, eseguito con l'intervento di assistenti sociali e forze dell'ordine, prevede il trasferimento dei minori in una comunità educativa dove rimarranno insieme alla madre per un periodo di osservazione. La vicenda era emersa lo scorso anno, dopo il ricovero dei bambini per un'intossicazione da funghi che aveva portato a una segnalazione e alla sospensione della potestà genitoriale, pur senza interrompere la permanenza dei piccoli nell'abitazione isolata.