Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
intervento di assistenti sociali e forze dell'ordine

Famiglia nel bosco a Chieti, il tribunale dei minori allontana i tre figli

I bambini saranno ospitati in una comunità educativa insieme alla madre per un periodo di osservazione

20 Nov 2025 - 22:09
1 di 6
© sito ufficiale
© sito ufficiale
© sito ufficiale

© sito ufficiale

© sito ufficiale

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei tre figli della famiglia anglo-australiana che da tempo vive in una casa immersa nei boschi della provincia di Chieti. Il provvedimento, eseguito con l'intervento di assistenti sociali e forze dell'ordine, prevede il trasferimento dei minori in una comunità educativa dove rimarranno insieme alla madre per un periodo di osservazione. La vicenda era emersa lo scorso anno, dopo il ricovero dei bambini per un'intossicazione da funghi che aveva portato a una segnalazione e alla sospensione della potestà genitoriale, pur senza interrompere la permanenza dei piccoli nell'abitazione isolata. 

Leggi anche

Chieti, coppia cresce tre figli fra i boschi: "Siamo felici, lontani dalla tossicità della società occidentale"

Chieti, bambini cresciuti isolati nel bosco: sottoscritta una petizione per appoggiare la famiglia

Il provvedimento del tribunale

 La permanenza della madre accanto ai figli rappresenta una misura ritenuta utile per preservare la continuità affettiva e osservare da vicino le dinamiche del nucleo familiare durante la fase di monitoraggio. Le autorità competenti intendono così verificare le condizioni complessive in cui i piccoli vivono e valutare le misure di tutela più adeguate.

L'intossicazione da funghi e la segnalazione dei carabinieri

 La vicenda è diventata oggetto di attenzione da parte delle istituzioni nel 2024, quando i bambini erano stati ricoverati in ospedale a causa di un'intossicazione provocata dal consumo di funghi raccolti nei boschi circostanti. In quella circostanza un controllo dei carabinieri ha portato alla segnalazione della situazione abitativa, caratterizzata da un forte isolamento. L'episodio ha determinato la sospensione della potestà genitoriale, pur lasciando i minori affidati alla famiglia. 

La posizione dei genitori sulla vita nei boschi

 I genitori hanno più volte ribadito che la scelta di vivere in un'abitazione isolata non nasce da trascuratezza, ma dal desiderio di mantenere un rapporto stretto con la natura e con gli animali presenti nell'area, ritenendo che questa modalità di vita rappresenti per i figli un'opportunità di crescita in un contesto naturale e protetto. 

La mobilitazione online e la petizione a sostegno della famiglia

 Nel corso degli ultimi giorni si è ampliata una mobilitazione attraverso una petizione online che ha raccolto quasi 31mila firme, con la richiesta di consentire al nucleo familiare di rimanere unito nella casa nel bosco. I promotori dell'iniziativa hanno evidenziato la necessità di salvaguardare il percorso di vita scelto dai genitori e di evitare traumi ai minori. 

Ti potrebbe interessare

chieti

Sullo stesso tema