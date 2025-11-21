Famiglia nel bosco a Chieti, il padre: "Non capisco perché toglierci i figli, si sta distruggendo la vita di cinque persone"

Nel provvedimento del Tribunale per i minorenni de L’Aquila si specifica che la decisione non riguarda il diritto all’istruzione, ma la tutela del diritto alla vita di relazione e della sicurezza dei minori. Il giudice ha evidenziato che l'isolamento può avere effetti negativi sullo sviluppo dei bambini e che le condizioni dell'abitazione non garantivano adeguati standard di sicurezza e salubrità. L'ordinanza richiama inoltre il rifiuto dei genitori di consentire verifiche e controlli sanitari e segnala anche la diffusione pubblica di immagini e dati dei minori come comportamento ritenuto inadeguato. Infine, sul piano educativo, il Tribunale rileva che i genitori non avrebbero fornito la documentazione necessaria per l'istruzione parentale, tra cui la dichiarazione annuale al dirigente scolastico e la validazione ministeriale dell'attestato di idoneità della figlia maggiore, ritenendo dunque insufficiente la prova della regolarità del percorso scolastico domestico.