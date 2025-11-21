Famiglia nel bosco, il padre: "Per riavere i bambini dobbiamo costruire un bagno"

Le telecamere di "Diario del Giorno" hanno raccolto le parole di Nathan Trevallion
© Da video
Durante la puntata di venerdì 21 novembre, "Diario del Giorno" torna a occuparsi della famiglia che vive in un'area boschiva di Palmoli, in provincia di Chieti. Dopo l'allontanamento dei tre figli disposto dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila, il padre Nathan Trevallion è stato intercettato dalle telecamere della trasmissione di Rete 4.
"Vogliamo vivere qui, casa nostra è qui in Abruzzo, il posto ci piace e gli italiani sono belle persone con un grande cuore", afferma il 51enne, convinto a non voler cambiare il suo stile di vita. "Ma se non c'è altra soluzione, mia moglie e i figli andranno in Australia, mentre io sistemerò gli animali qui. Speriamo di no, perché la nostra casa e la nostra scelta di vita è qui".
Di fronte alle telecamere del programma di Rete 4, si sente ancora l'uomo spiegare al telefono l'intenzione di assecondare le richieste del giudice. "Vuole che facciamo un bagno attaccato alla casa. Lo faremo, settimana scorsa è venuto un ingegnere per fare un progetto".
Allo stesso tempo, però, la posizione di Nathan non cambia in merito all'istruzione dei figli, confermando la volontà di educarli a casa, in autonomia.