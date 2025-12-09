Famiglia nel bosco, il legale: "I genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni"

"Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione. Spero che il Tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell'ordinanza". A dirlo è Danila Solinas, una dei legali della "famiglia nel bosco", i genitori dei tre bambini allontanati dalla loro abitazione di Palmoli (Chieti) dal Tribunale dei minori dell'Aquila. La coppia anglo-australiana sarebbe pronta a rivedere alcune posizioni nel tentativo di ottenere il ricongiungimento familiare. I piccoli, ospitati da venti giorni in una casa famiglia a Vasto, ricevono quotidianamente la visita della madre durante i pasti. Nella struttura, nelle ultime ore, sono arrivati anche due rappresentanti dell'Ambasciata d'Australia, a testimonianza della rilevanza internazionale che il caso ha assunto.