Famiglia nel bosco, Al Bano offre casa e lavoro: "Ho vissuto come loro, con il bagno all'aperto"

Quindi, Al Bano precisa: "Da parte mia non è un metodo per farmi pubblicità, questo non mi sta bene". L'artista ha infine sottolineato di aver avuto un'esperienza simile: "Io ho fatto una vita come la loro, ho vissuto con il bagno all'aperto, ho vissuto in età adulta vicino a un bosco. Da ragazzino sapevo cosa voleva dire un bel bosco per averlo vissuto, perché quella è una vita".