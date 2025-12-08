Famiglia nel bosco, Al Bano offre casa e lavoro: "Ho vissuto come loro, con il bagno all'aperto"

"Sto aspettando una risposta da parte di quei signori", racconta il cantautore in un audio in onda a "Diario del Giorno"
Continua a tenere banco il caso della famiglia nel bosco, con la coppia anglo-australiana formata da Catherine e Nathan Trevallion Birmingham in attesa della decisione del tribunale per i minorenni de L'Aquila su un possibile ritorno a casa dei loro tre figli.
Come raccontato a "Diario del Giorno" durante la puntata di lunedì 8 dicembre, Al Bano mostra grande solidarietà, offrendo casa e lavoro. "Sto aspettando una risposta da parte di quei signori, per sapere", esordisce il cantautore in un audio. "Non voglio fare altro che offrire a loro la possibilità di vivere una vita come meritano. Ho detto che sto aspettando che questi signori mi diano una risposta e dovrebbe arrivare entro domani o dopodomani".
Quindi, Al Bano precisa: "Da parte mia non è un metodo per farmi pubblicità, questo non mi sta bene". L'artista ha infine sottolineato di aver avuto un'esperienza simile: "Io ho fatto una vita come la loro, ho vissuto con il bagno all'aperto, ho vissuto in età adulta vicino a un bosco. Da ragazzino sapevo cosa voleva dire un bel bosco per averlo vissuto, perché quella è una vita".