Famiglia nel bosco, conclusa la comparizione: i giudici prendono tempo

L'analisi del fascicolo procede dopo il confronto in Aula. Il difensore spiega l'esito dell'appuntamento svolto nel distretto giudiziario
Il Tribunale per i minorenni de L'Aquila ha scelto di riservare la propria decisione sul caso riguardante la famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. A comunicarlo è stato l'avvocato Femminella, che ha riferito l'esito dell'udienza di comparizione una volta uscito dal palazzo di giustizia del capoluogo abruzzese.
"I giudici si sono riservati una decisione, non sappiamo con quale tempistica, è stata un'udienza caratterizzata da un proficuo confronto. Siamo fiduciosi dopo avere presentato nuovi elementi". Lo ha detto l'avvocata della famiglia, Danila Solinas, intercettata dai cronisti al termine dell'udienza. "Non possiamo parlare - ha detto l'altro legale della famiglia, Marco Femminella - perché il tribunale si è riservato la decisione. In udienza c'è stato dialogo costruttivo tra le parti".