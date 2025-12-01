Logo Tgcom24
IL CASO DI PALMOLI (CHIETI)

Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì 4 dicembre in Tribunale

Chiesta la comparizione delle parti. Non si esclude che i giudici possano modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento dei bambini

01 Dic 2025 - 15:37
© Da video

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì 4 dicembre l'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento sulla famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti). All'udienza, con gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, ci saranno anche i genitori dei tre bambini che in seguito all'ordinanza dello stesso Tribunale sono stati collocati in una casa famiglia. Lo apprende l'Ansa. Non si esclude che il Tribunale, che ufficialmente ha solo chiesto la comparizione delle parti, possa anche decidere di modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento del 20 novembre.

Il ricorso

 Contro l'ordinanza del Tribunale dei minorenni, i legali della famiglia hanno presentato venerdì 26 dicembre un ricorso alla Corte d'Appello dell'Aquila - Sezione minori: la richiesta dei difensori è quella di sospendere l'esecutività dell'ordinanza riaffidando i minori ai genitori essendo venuti meno, secondo i legali, i presupposti giuridici e di fatto che hanno determinato la sospensione della responsabilità genitoriale.

