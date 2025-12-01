Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì 4 dicembre in Tribunale

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì 4 dicembre l'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento sulla famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti). All'udienza, con gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, ci saranno anche i genitori dei tre bambini che in seguito all'ordinanza dello stesso Tribunale sono stati collocati in una casa famiglia. Lo apprende l'Ansa. Non si esclude che il Tribunale, che ufficialmente ha solo chiesto la comparizione delle parti, possa anche decidere di modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento del 20 novembre.