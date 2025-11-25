Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli offre un'abitazione gratuita in paese: "Così potrete ricongiungervi"

La vicenda è iniziata a settembre dello scorso anno, quando la famiglia è finita in ospedale per un'intossicazione da funghi. Dopo un controllo dei carabinieri e dei servizi sociali, sono emerse le prime criticità segnalate al Comune. "Appena appreso in via informale delle criticità strutturali e igienico-sanitarie dell'abitazione, evidenziate nella relazione dei carabinieri, ci siamo attivati individuando e mettendo a disposizione, a nostre spese, un'abitazione nel centro abitato di Palmoli. Parliamo di una casa con tre camere da letto, cucina, soggiorno, due bagni e ripostigli, dotata di tutte le utenze, riscaldamento a metano e caminetto a legna, come è consuetudine nei comuni montani", spiega Masciulli.