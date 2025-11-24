Famiglia nel bosco, l'avvocato: "La scuola aveva autorizzato l'istruzione parentale, un documento lo dimostra"

L'avvocato sostiene che quel documento non sia mai stato trasmesso al tribunale. "Perché non lo aveva. E non lo aveva perché, a quanto ci risulta, l'assistente sociale lo ha tenuto nel cassetto invece di trasmetterlo tempestivamente al giudice. Io ne sono venuto in possesso solo giovedì scorso, il giorno dell'esecuzione del decreto, me lo ha consegnato il sindaco". Una circostanza che, se confermata nelle sedi giudiziarie, potrebbe incidere sull'iter del ricorso. Il legale aggiunge che, se l'atto fosse stato agli atti, "forse la decisione sarebbe stata diversa. Ma nelle motivazioni di sicuro ci sarebbe stata una pagina in meno". La difesa ribadisce che il ricorso si baserà proprio sulla valutazione degli atti formali e sull'eventuale presenza di elementi ritenuti non correttamente acquisiti.