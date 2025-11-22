Bambini tolti alla famiglia nel bosco, il governo valuta l'invio di ispettori

I bambini, tra i sei e gli otto anni, sono stati portati via nel tardo pomeriggio di ieri, con un ingente spiegamento di forze dell'ordine, come ha riferito l'avvocato della famiglia Giovanni Angelucci: grazie alla mediazione del legale - che ha annunciato ricorso contro il provvedimento della magistratura - il trasferimento nella struttura protetta è stato meno complicato del previsto. Alla madre Catherine è stato concesso di accompagnare i figli alla struttura protetta dove hanno passato la notte, anche se tra loro separati. Il padre Nathan, ha trascorso la notte da solo nel casolare nel bosco, a prendersi cura degli animali e a riflettere sul futuro della famiglia. "Li ho visti solo ieri sera - ha spiegato Catherine in un'intervista a 'Il Centro' - poco prima che dormissero. Stamattina ho fatto colazione con loro, poi l'operatrice mi ha detto: 'Per favore, vada di sopra'. È la regola. Qui sono gentili, ma devono rispettare l'ordine del giudice". Il padre Nathan ha invece accennato alla possibilità di andarsene. "Noi vorremmo restare, ma abbiamo un'altra opzione: prendiamo i passaporti, mia moglie con i bambini tornano in Australia e io resto qui a badare agli animali. Speriamo di no, perché a noi piace la nostra casa qui".