Parla la famiglia nel bosco: "Mai rifiutato aiuti, difficoltà a leggere atti in italiano"

Al centro della comunicazione resta il riferimento ai figli, descritti come il fulcro di ogni decisione. Nathan e Catherine affermano che ogni scelta, compreso il trasferimento in un territorio che considerano accogliente, è stata compiuta nell'interesse del loro benessere psicofisico. "I nostri bambini sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino", scrivono, sottolineando il valore attribuito all'educazione parentale, che ritengono fondamentale per lo sviluppo dei più piccoli. I genitori spiegano inoltre di aver curato con attenzione l'istruzione dei figli, pur essendo consapevoli delle verifiche necessarie previste dalle procedure vigenti.