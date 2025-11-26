Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato: "I coniugi hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione"

L'ormai ex legale Angelucci avrebbe dovuto depositare il ricorso contro l'ordinanza di allontanamento dei tre bambini. Il legale, nelle scorse ore, si sarebbe infatti affidato a un professionista di fiducia con il quale ha incontrato il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Palmoli per parlare del progetto di modifica dell'abitazione della famiglia. Il ricorso contro l'ordinanza di allontanamento dei tre bambini deve essere depositato entro sabato 29 novembre. In particolare, l'ormai ex avvocato avrebbe chiesto indicazioni sulla presentazione del progetto di ampliamento del casolare che prevede la costruzione di un bagno collegato all'abitazione principale. Come riporta la stampa, il Comune e la famiglia si sarebbero infatti accordati per realizzare un wc in miniatura davanti allo stabile. Il legale avrebbe chiesto al professionista di fiducia anche indicazioni per altra tipologia di lavori sull'intera struttura. Non è escluso che una bozza del progetto possa finire nelle carte del ricorso: il casolare di proprietà della famiglia nel bosco, al momento, non ha servizi igienici ed è composto da un unico locale.