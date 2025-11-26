Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato: "I coniugi hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione"

© sito ufficiale
© sito ufficiale
Il padre Nathan ha intanto lasciato il casolare in attesa della ristrutturazione: "È ospite di amici"
© sito ufficiale
© sito ufficiale
L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per "troppe pressanti ingerenze esterne". "Purtroppo, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Mi sono visto costretto a una simile scelta estrema, che è l'ultima che un professionista serio vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", ha fatto sapere in una nota.
La decisione dell'avvocato Giovanni Angelucci di rimettere il mandato difensivo della famiglia del bosco sarebbe maturata in seguito ai rifiuti da parte dei coniugi alle proposte suggerite dal legale. "Ieri avrei dovuto incontrarlo nuovamente nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un'abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli. Tale soluzione si aggiungeva a quella proposta dal sindaco Masciulli. Tuttavia - scrive l'avvocato -, nessuna delle due ipotesi pare andasse bene ai coniugi Trevallion-Birmingham, tanto che nessun incontro vi è stato nella giornata di ieri".
"A ciò si aggiunga - sottolinea l'avvocato - che sempre nella giornata di ieri avrei dovuto raccogliere anche un'altra firma da Nathan per procedere con il deposito presso il genio civile del progetto di ristrutturazione straordinaria dell'immobile, ma per quanto riferitomi dagli interessati simili lavori sarebbero stati per loro troppo invasivi e impattanti, sicché hanno ritenuto di non firmare né acconsentire al deposito del progetto già predisposto dal tecnico di fiducia. Peraltro, sempre nella mattinata di ieri un geometra del posto che si era messo in contatto con il sottoscritto avvocato, si è recato presso la 'casa del bosco' insieme a un rappresentante della ditta Ssap San Salvo Appalti Spa disposta a eseguire i lavori di ristrutturazione a sue cure e spese: tuttavia pare che pure questa offerta sia stata respinta dal signor Trevallion".
L'ormai ex legale Angelucci avrebbe dovuto depositare il ricorso contro l'ordinanza di allontanamento dei tre bambini. Il legale, nelle scorse ore, si sarebbe infatti affidato a un professionista di fiducia con il quale ha incontrato il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Palmoli per parlare del progetto di modifica dell'abitazione della famiglia. Il ricorso contro l'ordinanza di allontanamento dei tre bambini deve essere depositato entro sabato 29 novembre. In particolare, l'ormai ex avvocato avrebbe chiesto indicazioni sulla presentazione del progetto di ampliamento del casolare che prevede la costruzione di un bagno collegato all'abitazione principale. Come riporta la stampa, il Comune e la famiglia si sarebbero infatti accordati per realizzare un wc in miniatura davanti allo stabile. Il legale avrebbe chiesto al professionista di fiducia anche indicazioni per altra tipologia di lavori sull'intera struttura. Non è escluso che una bozza del progetto possa finire nelle carte del ricorso: il casolare di proprietà della famiglia nel bosco, al momento, non ha servizi igienici ed è composto da un unico locale.
Come spiegato dall'ormai ex legale Angelucci, citato dal Corriere della Sera, "la famiglia si rende disponibile a ulteriori accertamenti sui bambini. Servono test? Li faremo. Vogliono che un pediatra li visiti? Lo accoglieremo. Non vi sono anomalie nello sviluppo relazionale di questi bambini che sono perfettamente in linea con i loro coetanei".
La motivazione contenuta nell'ordinanza di allontanamento dei minori relativa all'istruzione sembra decaduta dopo l'intervento del ministero che nelle scorse ore ha puntualizzato come sia stato rispettato l'obbligo scolastico dei minori.
Proseguono, intanto, gli accertamenti del ministero della Giustizia sul caso. Toccherà poi al Guardasigilli prendere una decisione in merito all'ordinanza del Tribunale dei Minori. In base alle valutazioni del caso, il ministro Nordio potrà decidere di archiviare, disporre una sanzione o, se rilevate particolari problematicità, avviare un'inchiesta o inviare gli ispettori. Per il prossimo fine settimana c'è attesa anche per il possibile arrivo del leader leghista Matteo Salvini, in occasione della raccolta firme a sostegno della famiglia di Palmoli organizzata dalla Lega Abruzzo nei centri più grandi della regione.
Intanto, da quanto si apprende, i tre bambini seguiti nella casa famiglia stanno bene, così come la madre Catherine, che è con loro secondo le prescrizioni della magistratura.