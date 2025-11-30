Famiglia nel bosco, il padre dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare

I viaggi in furgone con i vestiti e cuscini, lunedì il pranzo con proprietari
Inizia il trasloco nella nuova abitazione per Nathan, il padre dei tre bambini allontanati dal bosco di Palmoli una decina di giorni fa su ordinanza del Tribunale dei minori di L'Aquila per essere trasferiti, insieme alla madre Catherine, in una casa-famiglia: domenica mattina l'uomo ha iniziato a portare con il suo furgone i primi effetti personali - per lo più vestiti, cuscini e coperte - nel casolare di 'Nonna Gemma', di proprietà del ristoratore di Ortona, Armando Carusi.
La residenza, completamente autonoma, è stata messa a disposizione della famiglia anglo-australiana in comodato gratuito per qualche mese, il tempo necessario a effettuare i lavori di miglioramento del loro casolare nel bosco. Sabato pomeriggio, poco prima delle 17, Nathan ha ritirato le chiavi e oggi, per la prima volta, le ha utilizzate per entrare e iniziare a portare buste con abbigliamento e altri effetti personali.
La struttura si trova a circa cinque minuti in auto dall'abitazione della famiglia nel bosco. I proprietari del casolare lunedì pranzeranno con Nathan nella residenza, ristrutturata di recente per fini turistici. "Ci auguriamo che le istituzioni ora si muovano per riunire la famiglia" dichiara Leonora Carusi, figlia del ristoratore.