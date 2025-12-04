Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Friuli Venezia Giulia
a "Realpolitik"

Come la famiglia nel bosco, la storia di Matteo: "Vivo da eremita in Friuli-Venezia Giulia"

L’uomo interviene, in diretta, a "Realpolitik" e racconta la propria esperienza lontano dalla società

04 Dic 2025 - 09:35
© Da video

© Da video

Dopo il clamore mediatico suscitato dal caso della famiglia nel bosco, "Realpolitik" dedica spazio a un’altra esperienza di vita fuori dagli schemi: quella di Matteo, un uomo di mezza età che ha scelto volontariamente l’isolamento in Friuli-Venezia Giulia, in un’area compresa tra Udine e Cividale.

Una decisione radicale, accompagnata dalla necessità di proteggere la propria riservatezza: "Preferirei non indicare il luogo esatto. È già successo che qualcuno si presentasse senza preavviso, e non vorrei che accadesse di nuovo".

Leggi anche

Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì 4 dicembre in Tribunale

Famiglia nel bosco, il padre dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare

"Si tratta di una scelta che esula dai canoni della società, che tende a volerti riportare dove hai cercato di uscire", aggiunge l'uomo, spiegandosi in questo modo il recente interesse della politica per realtà simili alla sua.

A suo avviso, dietro a questo interesse non ci sarebbe soltanto preoccupazione, ma anche un sentimento meno dichiarato: "Sicuramente, poi, c'è una componente di invidia c'è. La libertà è uno dei beni più preziosi che oggi come oggi si può avere".

famiglia
bosco
matteo
realpolitik