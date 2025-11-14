Chieti, la famiglia che vive nel bosco: "Vogliamo la pace e la libertà"

Sono conosciuti come "la famiglia che vive nel bosco". Catherine e Nathan - lei australiana, lui inglese - volevano creare a Palmoli, in provincia di Chieti, una vita a impatto zero: senza acqua corrente, senza gas, senza attacchi alla rete elettrica, senza scuola per i figli. Una scelta radicale che ora potrebbe costar loro la custodia dei tre bambini di 8 e 6 anni: la Procura ha chiesto la sospensione della patria potestà dei genitori e l'affido dei piccoli a case famiglia. Loro si difendono: "Vogliamo la pace e la libertà".