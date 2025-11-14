Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
UNA SCELTA RADICALE

Chieti, la famiglia che vive nel bosco: "Vogliamo la pace e la libertà"

La Procura ha chiesto la sospensione della patria potestà"dei genitori"e l'affido dei piccoli a case famiglia

di Marta Vittadini
14 Nov 2025 - 19:34
01:53 

Sono conosciuti come "la famiglia che vive nel bosco". Catherine e Nathan - lei australiana, lui inglese - volevano creare a Palmoli, in provincia di Chieti, una vita a impatto zero: senza acqua corrente, senza gas, senza attacchi alla rete elettrica, senza scuola per i figli. Una scelta radicale che ora potrebbe costar loro la custodia dei tre bambini di 8 e 6 anni: la Procura ha chiesto la sospensione della patria potestà dei genitori e l'affido dei piccoli a case famiglia. Loro si difendono: "Vogliamo la pace e la libertà".

chieti
famiglia