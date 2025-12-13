Famiglia nel bosco, i genitori cedono sulla scuola: sì alla maestra a casa

Il compito dell'insegnante sarà quello di armonizzare il programma educativo offerto dai genitori ai tre bambini a quello della scuola pubblica. I figli della famiglia nel bosco hanno finora seguito il cosiddetto unschooling, metodo di apprendimento riconosciuto (e certificato) che però crea lacune di socializzazione. Dopo l’apertura dei genitori, l'intento è quindi passare all'homeschooling. Intervistata dal quotidiano Il Centro, la docente Rossella D'Alessandro ha espresso soddisfazione per l'incarico affidatole: "Sarebbe bello se i bambini seguissero il doposcuola in modo da potersi relazionare con altri coetanei".