La famiglia nel bosco e l'empatia "a comando": anche la solidarietà può essere selettiva

Solidarietà selettiva e cortocircuito morale - Il risultato è una solidarietà profondamente selettiva. Si accende quando una storia diventa virale e si spegne quando il disagio è strutturale. Si mobilita per l’eccezione, non per la regola. Aiuta chi è visibile, non chi è numeroso e realmente bisognoso. Eppure i numeri dicono altro: stando agli ultimi dati Istat in Italia oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta (pari a circa il 9,8 % della popolazione residente), e 1,3 milioni sono minori. Famiglie che non hanno scelto l’emarginazione, ma la subiscono. Famiglie che non finiscono nei titoli, che non diventano casi mediatici, che non attivano raccolte fondi. Quello che si è determinato è una sorta di cortocircuito morale: è più facile aiutare una storia simbolica che confrontarsi con un sistema che produce povertà diffusa. Nel caso della famiglia nel bosco, l’intervento solidale ha avuto anche una funzione rassicurante: proteggere i bambini, placare un disagio collettivo, risolvere una storia “scomoda”. Ma intanto, lontano dai riflettori, la povertà continua a essere invisibile e, dunque, irrisolta.