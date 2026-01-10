Famiglia nel bosco, la mamma rischia l'allontanamento dalla struttura di Vasto: "Rigida e non collaborativa"

La tutrice, l'avvocato Maria Luisa Palladino, gli assistenti sociali e i responsabili della struttura si sono incontrati per definire un piano educativo per i bambini, due gemelli di sei anni e una bimba di otto, ma una decisione sembra che sarà presa solo la prossima settimana. Nel corso dell'incontro si sarebbe parlato anche della possibilità di allontanare Catherine - ormai considerata un ostacolo al percorso dei figli - dalla casa-famiglia. E dei contrasti aveva parlato anche la stessa tutrice Palladino in un'intervista dei giorni scorsi in tv.