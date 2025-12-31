Famiglia nel bosco, dalle sedute spirituali alla vita in comunità: chi è mamma Catherine

"Zona Bianca" traccia un profilo della donna
© Da video
Una mamma preoccupata per il futuro dei suoi bambini o una donna rigida e oppositiva come la descrivono i giudici? Chi è davvero Catherine Birmingham? La trasmissione di Rete 4, "Zona Bianca", ha provato a tracciare un profilo della donna, moglie di Nathan Trevallion, che insieme avevano deciso di vivere con i tre figli, una di otto e due gemelli di sei anni, in un'ex casa colonica circondati da animali e silenzio, a pochi chilometri dal mare di Vasto, in provincia di Chieti.
45 anni, australiana di Melbourne, dallo scorso 20 novembre Catherine Birmingham vive in una casa famiglia insieme ai suoi tre figli dopo che il tribunale dei minori ha deciso di allontanarli dal bosco di Palmoli dove sono cresciuti finora. In quello stesso casale dove la coppia avrebbe voluto educare i propri bambini seguendo i principi della vita neorurale, la donna registrava diversi video che pubblicava in rete dove promuoveva la sua filosofia di vita immersa nella natura lontana da elettricità e tecnologia. Su un sito che riporta il suo nome, Catherine portava avanti il suo business offrendo sedute di lettura energetica e guarigioni spirituali.
Per i giudici Catherine avrebbe trasferito i principi che ispirano la sua vita anche all'interno della casa famiglia. Nell'ordinanza con cui viene confermato il collocamento dei bambini nella struttura protetta si legge che "la madre pretende che vengano mantenute dai figli abitudini e orari difformi dalle regole che disciplinano la vita degli altri minori ospiti della comunità" e ciò metterebbe in dubbio la sua reale volontà di collaborare.