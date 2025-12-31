Famiglia nel bosco, dalle sedute spirituali alla vita in comunità: chi è mamma Catherine

Una mamma preoccupata per il futuro dei suoi bambini o una donna rigida e oppositiva come la descrivono i giudici? Chi è davvero Catherine Birmingham? La trasmissione di Rete 4, "Zona Bianca", ha provato a tracciare un profilo della donna, moglie di Nathan Trevallion, che insieme avevano deciso di vivere con i tre figli, una di otto e due gemelli di sei anni, in un'ex casa colonica circondati da animali e silenzio, a pochi chilometri dal mare di Vasto, in provincia di Chieti.