Famiglia nel bosco, i legali presentano una nuova istanza contro l'ordinanza

Nel frattempo i legali hanno nominato i propri consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, in vista dei test psicologici che sono stati richiesti dal Tribunale dei minorenni e che dovranno essere svolti entro i prossimi 4 mesi. Il Centro pubblica anche alcuni messaggi che Catherine avrebbe inviato agli amici in cui lamenta lo stato di salute dei figli. "Qui in casa famiglia i miei figli non dormono bene, hanno un'ansia profonda", avrebbe scritto aggiungendo che "si mordono di continuo le mani, giorno e notte".