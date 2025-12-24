Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il caso

Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli: "Il papà sarà con i bambini la mattina di Natale"

24 Dic 2025 - 18:58
© Da video

© Da video

La famiglia nel bosco passerà separatamente il pranzo di Natale, ma almeno nella mattina il padre potrà ricongiungersi con i figli e la moglie. "Dovrebbe essere certo che Nathan Trevallion il 25 dicembre sarà con la famiglia, all'interno della struttura dalle 10 alle 12.30". Lo ha dichiarato Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, riferendosi al fatto che il padre dei 3 bambini allontanati da casa, dopo la sospensione della "responsabilità genitoriale", non potrà essere al pranzo di Natale con i figli e la moglie. Dalla struttura spiegano che la decisione è stata presa per garantire lo stesso trattamento tra le famiglie ospiti. 

abruzzo
chieti